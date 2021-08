Mellendorf

Geselligkeit ist seit Beginn der Pandemie in vielen Bereichen zu kurz gekommen. Auch der Betrieb der Sportgaststätten musste aus Infektionsschutzgründen ruhen. Doch inzwischen geht es auf der Anlage des Mellendorfer Turnvereins (MTV) wieder rege zu. Auch wenn noch der eine oder andere Übungsleiter, speziell für Vormittagskurse, gesucht wird.

MTV hat wieder eine Vereinsgaststätte

Bei der Suche nach einem neuen Pächter für die Vereinsgaststätte „Herzblut“ – als Nachfolger für Marco Stichnoth – war der Vorstand erfolgreich. Seit diesem Monat hat sie wieder täglich außer montags geöffnet. Kurioserweise hatte der neue Gastronom Stefan Fätckenheuer vor rund einem Jahrzehnt schon mal eine Bar gleichen Namens in Hannover-Linden betrieben.

„Der Name ,Herzblut‘ ist natürlich kein origineller Zufall, das ist Fügung“, sagt Fätckenheuer und lächelt schelmisch. Es ist leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Sache mit dem Namen sieht er nicht bierernst. Ein paar andere Namensvorschläge hätte er auch noch in petto gehabt.

Auf der Internetseite des MTV ist bisher noch nichts über die wieder geöffnete Vereinsgaststätte zu lesen. „Wir laufen nicht mit einem Banner durch Mellendorf, sondern starten bewusst zurückhaltend, damit sich die Abläufe in Ruhe einspielen können“, erläutert Fätckenheuer seine Haltung zum Thema Werbung. „Da ist Stefan eher defensiv“, meint der MTV-Vorsitzende Jupp Glennemeier. Man freue sich über Fätckenheuers Engagement. Im Sportverein war er schon länger bekannt. Bereits seit sechs Jahren lebt Fätckenheuer in Scherenbostel und kickt bei den Alten Herren des MTV.

Servicekraft Victoria Vorwallner, Koch Sören Mertel (Mitte) und Wirt Stefan Fätckenheuer stehen auf der Terrasse des Vereinslokals. Quelle: Patricia Chadde

45-Jähriger hat vier Jahrzehnte Vereinsheimerfahrung

„Seit meinem vierten Lebensjahr bin ich in Vereinsheimen unterwegs“, berichtete der 45-jährige gebürtige Lindener – so lange spielt er schon Fußball. Im „Herzblut“ möchte er für Sportler, Zuschauer von Heimspielen und alle anderen Interessierten einen angenehmen Rahmen schaffen. Inzwischen ist er Vater und entwickelt mehr Sinn für kindliche Bedürfnisse. Neben der weitläufigen Terrasse gibt es deshalb auch einen Spielplatz. Das Nachtleben in seinen früheren Bars wie dem „Centrum“ am Lindener Markt und dem „Bronco’s“ am Schwarzen Bären ist vollendete Vergangenheit, jetzt ist er der Wirt für alle – und an den Wochenenden auch gern schon zur Frühstückszeit. Gerade spricht ein Liebhaber amerikanischer Oldtimer vor, um am Mellendorfer Industrieweg während einer Rundtour zünftig Pause mit seinem Club zu machen. Wird die Gruppe groß genug, will Fätckenheuer den Grill anwerfen.

Stefan Fätckenheuer spielt in Mellendorfs Altherrenteam Fußball, hat natürlich einen Tischkicker im „Herzblut stehen“ und zeigt Spiele auf Sky. Quelle: Patricia Chadde

Aber im „Herzblut“ kann jeder auf ein Bier an der Bar Platz nehmen oder draußen im Liegestuhl Cocktails schlürfen. Mit seinem Koch Sören Mertel hat Fätckenheuer eine robuste Speisekarte zusammengestellt, die frisch Gekochtes von herzhaft bis süß bietet. Essen kann man am Tisch im modern eingerichteten Gastraum oder draußen auf der Biertischgarnitur.

Markus Schwarz vom Vereinsvorstand hat sich an die Bar gesetzt. Er nutzt die Gelegenheit für einen Snack vor der anstehenden Sitzung und bestellt sich einen Caesar Salad mit gebratenen Garnelen, den Servicekraft Victoria Vorwallner nach wenigen Minuten serviert. Sie hat ihren ersten Arbeitstag, prägt sich das Angebot ein und wird von Fätckenheuer in die Kunst des Weizenbiereinschenkens eingeführt. Wenn dann am Wochenende eine Sky-Übertragung läuft, werden Bestellungen nicht am Tisch aufgegeben, sondern zugerufen und am Tresen abgeholt. „Wir sind da ganz flexibel“, sagt Fätckenheuer, der seinen Gästen ein Wunschprogramm bieten möchte. Und die Gäste haben schon erste Favoriten entdeckt. Neben den Salaten in essbaren Schalen liefen Burger mit Rind- oder Kartoffel-Gemüse-Patties super, sagt der „Herzblut“-Wirt.

Von Patricia Chadde