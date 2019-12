Resse

20 Sterne erleuchten derzeit die Osterbergstraße, Altes Dorf und das Moorinformationszentrum in Resse und sorgen für weihnachtliche Stimmung in dem Ort. Mitglieder der Wählergemeinschaft Wedemark Resse brachten die Weihnachtsdekoration auch in diesem Jahr wieder an den Straßenlaternen an. Dafür waren Lene Tschentscher und Andreas Ringat mit einem Schlepper im Einsatz. Carsten Grotzke und Dirk Rapke befestigten die Sterne in einigen Metern Höhe. Die Beleuchtung hängt nun bis zum 6. Januar.

Mitglieder der WWR sind im Einsatz, um die Sterne anzubringen. Quelle: Andreas Ringat

Nach Auskunft von WWR-Sprecher Ringat will sich der Bürgerverein erkundigen, ob noch weitere Sterne für die Straßenbeleuchtung gekauft werden können. Mit einer Spendenaktion könnte das nötige Geld gesammelt werden. Ziel sei es, in der dunklen Vorweihnachtszeit noch mehr Straßen zu erleuchten.

