Mellendorf

Der Segensspruch „20*C+M+B+20“ steht jetzt über der Tür des Fahrstuhls im ersten Stock des Rathauses. Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Immaculata besuchten am Montag die Verwaltung und schrieben ihn mit geweihter Kreide auf die rote Wand. Der Spruch bedeutet: Christus segne dieses Haus – lateinisch: Christus mansionem benedicat“. Der Stern steht für den Stern von Bethlehem, die drei Kreuze symbolisieren den dreifaltigen Gott.

Eine längere Reise hatten die Heiligen Drei Könige bis dahin schon geschafft – das Rathaus war der krönende Abschluss für ihren traditionellen Aufzug in prächtigen Kostümen. „Wir waren heute schon bei Ministerpräsident Stephan Weil im Landtag“, berichtete Diana Janicki. Sie begleitete die neun Kinder, die in drei Gruppen auch am Wochenende an etwa 60 Haustüren in der Wedemark gesungen hatten.

Kostüme wurden neu genäht

„Wir sind von Resse bis Gailhof in der ganzen Gemeinde gewesen, auch in Seniorenheimen“, erzählten die Sternsinger. Dabei seien besonders ihre tollen Kostüme bewundert worden. In mehrwöchiger Näharbeit hatte Janicki gemeinsam mit Maren Koch für die beeindruckende Ausstattung gesorgt. Aktiv in der Organisation des Dreikönigssingens war zudem Rafael Engelhard, der zu dem Gesang auf der Gitarre spielte.

Für die Gemeinde Wedemark gibt Bürgermeister Helge Zychlinski den Sternsingern eine Geldspende und Süßigkeiten mit. Quelle: Ursula Kallenbach

Spenden gehen in den Libanon

Im Wedemärker Rathaus empfing der gesamte Verwaltungsvorstand, ebenfalls in Dreierzahl – Bürgermeister Helge Zychlinski, Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier und Gemeindekämmerer Joachim Rose –, die als Caspar, Melchior und Balthasar verkleideten Jungen und Mädchen und dankte für den Besuch. Der Bürgermeister ließ die Sternsinger nicht wieder ziehen, ohne für die Gemeinde eine Spende von 75 Euro in die Sammelbox zu stecken und den Kindern einige Beutel Süßigkeiten mitzugeben. Die Spendenbeträge der Sternsinger aus allen Bundesländern gehen an das Kindermissionswerk und sollen in diesem Jahr Kindern im Libanon zugutekommen.

Von Ursula Kallenbach