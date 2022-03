Wedemark

Sie heißen Fritz-Sennheiser-Platz, Richard-Schöne-Weg oder Martin-Luther-Straße. 42 Straßen in der Wedemark sind nach Männern benannt – und nur drei nach Frauen. Das sind weniger als 10 Prozent. Geht da nicht noch mehr? „Es gibt doch sicher jede Menge Frauen, die die Ehre verdient hätten, dass ein Straßenschild in der Wedemark nach ihnen benannt wird“, meint die Gleichstellungsbeauftragte Silke Steffen-Beck. Deshalb bittet sie Bürgerinnen und Bürger, ihr verdienstvolle Frauen aus der Gemeinde zu nennen, deren Namen in Zukunft Straßenschilder in der Wedemark zieren könnten. Vorschläge können ohne Frist unter www.wedemark.de/strassennamen eingereicht werden.

„Eine Sache der Gerechtigkeit“

„Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, engagieren sich vielfältig und haben dies auch in der Vergangenheit schon getan. Mehr Straßen nach verdienten Frauen zu benennen ist daher schlicht eine Sache der Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Anerkennung“, betont Steffen-Beck. „Darum werbe ich um die Vorschläge der Wedemärkerinnen und Wedemärker, die ihre Gemeinde selbst am besten kennen.“ Die Nachbarkommune Langenhagen benennt neue Straßen bereits seit geraumer Zeit konsequent nach Frauen.

Ortsräte entscheiden über Straßennamen

Doch wie funktioniert die Namensgebung von Straßen überhaupt? Eine neue Straße nach einer Person zu benennen, ist nicht zwingend vorgeschrieben – falls dies gewünscht ist, müssen die Namensgeberinnen oder Namensgeber aber grundsätzlich Verstorbene sein. „Die Ehre, dass eine Straße den Namen eines Menschen erhält, wird grundsätzlich nur posthum erteilt“, erklärt Steffen-Beck. Über die Namensgebung entscheiden in der Gemeinde Wedemark die Ortsräte. Die Gleichstellungsbeauftragte hat dabei kein Mitspracherecht.

90 Prozent der nach Personen benannten Straßen in der Wedemark tragen die Namen von Männern: So auch die Martin-Luther-Straße in Resse. Quelle: Gabriele Gerner

„Ich erstelle lediglich eine Liste mit den Vorschlägen der Einwohnerinnen und Einwohnern und leite die erhaltenen Namen dann an das Richard-Brandt-Heimatmuseum weiter“, sagt Steffen-Beck. Das dortige Team recherchiere die Biografie der genannten Frauen und prüfe, ob die Würdigung uneingeschränkt erteilt werden könne. Dabei dürfe es beispielsweise keine Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in der NSDAP geben. Gegebenenfalls prüfe zusätzlich noch ein Archivar oder eine Archivarin, ob eine Kandidatin würdig ist, einen Straßennamen zu zieren.

Die Liste mit den Namen verdienstvoller Frauen in der Wedemark sei ein Angebot von ihr, auf das die Ortsräte zurückgreifen könnten, falls sie weitere Ideen für Straßennamen benötigten, erläutert Steffen-Beck. Oft jedoch hätten die Ortsräte bereits eigene Vorschläge. Erst im vergangenen Jahr wurde in Elze eine Straße nach dem ehemaligen Bürgermeister Wilfried Willers benannt. Die Benennung einer Straße nach der ehrenamtlichen Helferin Helene Küster soll folgen.

Helene Küster wird Namensgeberin einer Straße in Elze. Quelle: privat

Leistungen im Stillen

„Frauen haben oft Großartiges geleistet – meist jedoch im Stillen“, betont Steffen-Beck. Bei einer eventuellen Würdigung durch einen Straßennamen hat die Gleichstellungsbeauftragte nicht nur berühmte Frauen vor Augen – wie zum Beispiel die 2013 verstorbene Rennfahrerin Janina Depping, die in Bissendorf gewohnt hat. „Ich denke beispielsweise auch an die bei den Senioren-Engeln Engagierten oder die Frauen, die im DRK oder der Kirche aktiv sind“, sagt die 55-Jährige. Diese Leistungen würde sie gern stärker in den Fokus rücken.

EIne Straße trägt ihren Namen: Die Wedemärker Künstlerin Ursula Greve mit ihren Werken. Quelle: Ursula Kallenbach (Archivi)

Immerhin drei Frauennamen haben es bereits auf Straßenschilder in der Wedemark geschafft: Neben der Annemarie-Vogel-Straße in Mellendorf gibt es in Bissendorf den Ursula-Greve-Weg in Gedenken an die heimische Künstlerin und den Annemarie-Nutzhorn-Weg, der an die Gemeindeschwester und Kindergartengründerin erinnert.