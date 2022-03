Wedemark

Die Anwohner kommunaler Straßen in der Wedemark können einem fälligen Ausbau oder einer notwendigen Sanierung künftig gelassener entgegensehen: Die große Koalition im Rat will dafür sorgen, dass die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) mit Stichtag 1. Januar 2023 in der Gemeinde Wedemark Geschichte ist. Ab Jahresanfang 2023 sollen die Kosten nicht mehr anteilig von den Anliegern mitgetragen, sondern über die Grundsteuer gegenfinanziert werden. Als gemeinsamen Antrag bringen CDU- und SPD-Fraktion dies in den Rat ein, der am Montag, 28. März, ab 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf in öffentlicher Präsenzsitzung tagt.

„Wir rechnen nicht mit Gegenwind im Rat“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühleis nun in einem gemeinsamen Pressegespräch mit der CDU. Denn seit 2019 hätten die Fraktionen, jede für sich, und die Verwaltungen aller Kommunen sich an dem Thema abarbeiten müssen. „Wir haben viele Modelle geprüft und wollen die Bürger entlasten.“ Zur Kasse gebetene Anlieger in manchen Ortsteilen hatten 2018 und 2019 gegen aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Straßenausbauten protestiert und Widerspruch eingelegt. „Ehrlicherweise“, räumte Jessica Borgas (CDU) ein, „haben wir schon länger keinen Straßenbau mehr angefasst“. Der Kreisstraßenausbau in Wennebostel sei das letzte große Vorhaben gewesen, weil daran auch die Region beteiligt war, ergänzte Susanne Brakelmann (CDU).

Wedemarks Politik hat rechtliche Klärung zu Straßenausbaubeiträgen abgewartet

Corona und das Warten auf Rechtssicherheit durch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg – sie fiel im Sommer 2021 – hätten die weiteren politischen Aktivitäten verzögert, sagten CDU und SPD übereinstimmend. „Die rechtliche Klärung war unser Hauptpunkt“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Schmieta. „Außerdem wollten wir den Antrag dem neuen Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.“

Sie sind sich einig: Gemeinsam bringen Markus Schmieta für die CDU-Fraktion und Daniela Mühleis für die SPD-Fraktion den Antrag jetzt in den Gemeinderat ein. Quelle: Ursula Kallenbach

„Wir wollen, dass mit dem Konzept die Straßen kontinuierlich verbessert werden“, verdeutlichte Schmieta. Im Zusammenhang mit der Strabs-Aufhebung soll die Ratspolitik ein umfassendes Straßenbau- und Sicherheitskonzept für die Gemeinde beschließen. Dies soll alle Straßen umfassen, die innerhalb der nächsten sieben Jahre saniert oder ausgebaut werden sollen. Gelten soll dieses Konzept, gleich ob die Straßen einem Ausbau im Sinne der alten Strabs, einem vereinfachten Ausbau oder einem Ausbau gemäß Baugesetzbuch (BauGB) unterliegen. Die Abrechnung würde nach den jeweiligen Regularien erfolgen. Klar ist: Der Erstausbau etwa in Neubaugebieten bleibt auch weiterhin abrechnungspflichtig für die Anlieger.

Auch Wedemarks Ortsräte können ihre Straßenlisten noch ergänzen

Anstelle der Straßenausbaubeiträge der alten Strabs soll künftig eine „angepasste“ Grundsteuer für die Finanzierung sorgen. Die Erhöhung werde sich bei den Hebesätzen voraussichtlich von 440 auf 515 Punkte bewegen. Kommt mehr Geld durch höhere Grundsteuern herein, ist dieses allerdings gesetzlich nicht zweckgebunden für Straßen. Die Groko-Politiker beantragen daher, dass die Gelder „möglichst diesem Bereich zugutekommen“. Welche Bauvorhaben dann Vorrang haben, also wie die Gelder verwendet werden, wird der Rat zu entscheiden haben nach der Anhörung der Ortsräte. Auch diese können nun bis 1. Januar 2023 ihre Prioritäten nennen, sodass die schon bestehende Liste der zu sanierenden Straßen aktualisiert wird.