Gailhof

Zum Glück ohne Verletzte endete am Freitagnachmittag ein Überholmanöver auf der Celler Straße in Gailhof. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Hamburg wollte mit seinem Passat den Skoda eines 57-Jährigen überholen. Dieser jedoch gab während des Vorgangs Gas und behinderte somit das Einscheren des Passats. Der Hamburger konnte trotz Gegenverkehrs den Skoda dennoch überholen, scherte auf die Fahrspur wieder ein – und legte dann eine Vollbremsung hin. Der Skoda-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Der ihm folgende Fahrer eines VW Caddy jedoch nicht. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Skoda und schob diesen in den Passat des Hamburgers. An allen drei Autos entstand ein Schaden von insgesamt 6000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten: gegen den Fahrer aus Hamburg wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie gegen den Skoda-Fahrer wegen des Verdachts der Nötigung. Einzig der Fahrer des VW Caddys muss keine Ermittlungen befürchten, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage. Obwohl sein Fahrzeug auf den Skoda aufgefahren sei, treffe ihn hierbei keine Schuld.

Von Rebekka Neander