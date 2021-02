Meitze

Seit 10 Uhr gibt es in Teilen von Mellendorf und Meitze keinen Strom: Nach Aussage von Gemeindebrandmeister Maik Plischke explodierte zu dieser Zeit ein Stromkasten an der Dorfstraße in Meitze, die Ursache dafür steht derzeit noch nicht fest. Feuerwehrleute aus Meitze und Elze löschen den Brand momentan, wie Plischke sagt. „Anschließend erwarten wir Mitarbeiter von Avacon, die die Stromversorgung wieder herstellen“, sagt er.

Der Stromausfall in Meitze führe in Mellendorf zu Spannungsschwankungen, die unter anderem dafür sorgen, dass im Rewe-Markt oder an der Stucke-Kreuzung ebenfalls das Licht ausgegangen ist. Wie lange die Beeinträchtigungen dauern, steht derzeit nicht fest.

Von Sven Warnecke