Meitze

Ein Defekt in der Trafostation Dorfstraße/Osteriede hat am Sonnabend gegen 10 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen Meitzes geführt: Aus bislang ungeklärter Ursache habe ein Fehler im Bereich der Niederspannung eine Explosion verursacht, wie Avacon-Sprecher Ralph Montag erläuterte. Den folgenden Brand hätten Feuerwehrleute aus Meitze und Elze, sagte Gemeindebrandmeister Maik Plischke.

„Unsere Leitstelle hat sofort nach der Alarmierung einen Monteur eingesetzt“, sagte Montag auf Anfrage. Seinen Angaben zufolge konnte der Mitarbeiter den Defekt lokalisieren und provisorisch reparieren, indem er mehrere Leitungen neu schaltete: „Damit haben alle Wedemärker seit 10.45 Uhr wieder Strom“, sagte der Sprecher. Der Stromausfall habe neun Stationen in Meitze getroffen, sodass Teile der Ortschaft im Dunkeln blieben.

Auch in Mellendorf und Bissendorf gehen Lichter aus

Wegen des Spannungsabfalls gab es auch in Mellendorf kurzfristige Ausfälle: So schaltete sich die Ampel an der Stucke-Kreuzung aus, und auch der Rewe-Markt hatte keinen Strom. Betroffen war zudem Bissendorf: „Während der Monteur die Leitungen neu geschaltet hat, war der Strom dort für kurze Zeit komplett weg“, sagt Montag. Dabei habe es sich um wenige Minuten gehandelt: „Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, weil zum Beispiel der Monitor oder das Licht geflackert hat.“

Nachdem nun alle Kunden wieder versorgt seien, beginne für die Avacon-Mitarbeiter die Suche nach dem Grund für den Defekt und die Vorbereitung der Reparatur, denn die jetzige Lösung sei nicht von Dauer: „Sie müssen schauen, wie umfangreich die Schäden sind“, sagt der Sprecher.

Von Sven Warnecke