Resse

Keine WG-Gründung, keine Wohnheim-Party, kein Uni-Sport – stattdessen weiter zu Hause wohnen, online Vorlesungen verfolgen und per E-Mail und Whatsapp mit Kommilitonen arbeiten, die man noch nie gesehen hat. Svenja Scholz aus Resse studiert im ersten Semester Biologie und Deutsch auf Realschullehramt an der Universität Hildesheim. Aber die Uni hat sie erst zweimal besucht. Wie fühlt sich ein Studienstart in der Pandemie an?

„Es kommt mir nicht vor wie ein neuer Lebensabschnitt“, sagt Scholz. „Ich führe ja fast mein Leben fort, wie ich es im Abitur auch hatte: zu Hause wohnen und lernen.“ Ihre Freizeit besteht aus Spaziergängen und Radtouren, Inliner-Fahrten und Besuchen bei der Oma. „Alte Freunde sind weggezogen und neue habe ich noch nicht kennengelernt“, sagt sie bedauernd. Selbst ihr geliebtes Saxofon lässt sie meist in der Ecke stehen. Üben ohne Orchester macht ihr einfach keinen Spaß.

Das eigene Geschirr steht schon bereit

Gern wäre die 19-Jährige an ihren Studienort gezogen. „Meine Mutter hat mir sogar schon mein eigenes Geschirr geschenkt für den Umzug“, erzählt die Wedemärkerin. „Aber soll ich jetzt auf Teufel komm raus in irgendeine WG ziehen, mit der es dann vielleicht nicht passt oder wo das Internet schlecht läuft?“, fragt sie und schiebt die Antwort gleich nach: „Da bleibe ich doch erst mal zu Hause wohnen, bis klar ist, wann das Uni-Leben überhaupt losgeht.“

Das Uni-Leben – das besteht ja bekanntermaßen aus vollen Hörsälen, Essen in der Mensa und vielen Partys. Nichts davon ist momentan möglich. Auch Angebote wie Uni-Sport oder Kulturveranstaltungen ruhen derzeit. Von politischen Gruppen oder studentischen Religionsgemeinschaften an der Uni hat Scholz kaum etwas gehört. „Ich weiß gar nicht, was ich vermissen soll – ich kenne es ja nicht“, sagt die Erstsemesterin.

„Man muss sich selbst eine Struktur schaffen“

Derzeit mehr Sehnsuchts- denn Studienort: Das Hauptgebäude der Universität Hildesheim. Quelle: Werner Kaiser (Archiv)

Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre Studieninhalte. Onlinevorlesungen bestimmen den Tag der Studentin. Ihr Arbeitsraum ist ihr circa 14 Quadratmeter großes Zimmer. Laptop und iPad liegen immer bereit. „Es gibt Vorlesungen, die nur live zu bestimmten Zeiten zu sehen sind, und solche, die aufgezeichnet werden, die man sich auch später ansehen kann“, erklärt die Resserin. „Ich schaue mir alles so schnell wie möglich an, um es gar nicht erst aufzuschieben“, sagt sie. „Man muss sich selbst eine Struktur schaffen, das ist ganz wichtig.“

Erst zwei Besuche an der Uni

An der Uni war Svenja erst zweimal. „Einmal habe ich eine Campusführung für Erstsemester mitgemacht. Das war sehr hilfreich. Da haben wir gezeigt bekommen, wo die Bibliothek ist, wo sich Hörsäle und Laborräume befinden“, schildert Svenja Scholz. Auch erste Kontakte zu Mitstudierenden habe sie dort geknüpft. „Und einmal haben wir in Biologie eine Mikroskopieübung gehabt“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. „Darauf hatten wir uns alle sehr gefreut. Aber bereits nach einem Mal wurden Präsenzveranstaltungen auf online umgestellt.“

Wie soll man Leute für die Gruppenarbeit finden?

Prüfungen erfolgen auf verschiedene Arten. „Meistens schreiben wir eine Art Hausarbeit zu einem Thema“, sagt sie. Aber auch Ausarbeitungen in Kleingruppen seien manchmal gefordert. „Dann fängt das Problem schon damit an, überhaupt eine Gruppe zu finden – und dann noch Kommilitonen, die auch bereit sind, zu arbeiten“, schildert Scholz. Die Abstimmung untereinander, das Einfordern der individuellen Arbeitsergebnisse – das sei ungleich schwerer, wenn der andere, den man nur über Whatsapp und E-Mail kennt, einfach so abtauchen könne.

Fluch und Segen der Whatsapp-Gruppen

Überhaupt, die Whatsapp-Gruppen. Fluch und Segen sind sie für die Lehramtsstudentin. Einerseits erhalte sie in diesen Gruppen, in der sich alle Studierenden eines Faches zusammenschließen, wertvolle Informationen: Wo kann ich mich für eine Prüfung anmelden? Wann endet die Anmeldungsfrist? Wie komme ich an Literatur? All dies wird hier beantwortet. „Andererseits“, so die Erstsemesterin, „machen einen die vielen Infos auch verrückt. Manche stellen ein Dutzend Mal die gleiche Frage. Andere diskutieren mit 260 anderen Teilnehmern die Prüfungsfragen. Und einige tun so, als ob immer alles ganz easy sei – das baut unheimlich Druck bei einem auf.“

Bei der Onlineklausur bleibt die Kamera an

Ihre ersten zwei Klausuren hat Svenja Scholz inzwischen erfolgreich absolviert. „Die eine bestand aus Fragen, die wir innerhalb einer bestimmten Zeit beantworten mussten. Dabei mussten wir die ganze Zeit die Kamera am Rechner angeschaltet lassen. So konnten die Dozenten kontrollieren, dass wir nicht versuchen zu täuschen“, berichtet die 19-Jährige. „Die andere Prüfung war eine sogenannte Open-Book-Klausur, bei der man die Prüfungsaufgabe als PDF heruntergeladen und seine eigene Ausarbeitung dazu am Ende hochgeladen hat.“ Die Anspannung sei groß gewesen vor den Klausuren. „Wir wussten, wenn wir technische Probleme bekommen und länger als zehn Minuten offline sind, fliegen wir aus der Prüfung raus“, sagt Scholz. Für den Notfall hätten einige Dozenten den Studierenden ihre Handynummer gegeben – das habe sie sehr beruhigt.

Nun ist das erste Semester erfolgreich beendet. „Demnächst muss ich mal zur Uni fahren, um den Studentenausweis zu verlängern“, sagt Svenja Scholz. „Vielleicht fahre ich da gemeinsam mit einer Kommilitonin hin, damit wir uns mal sehen.“ Danach stehen schulpraktische Studien auf dem Programm. „Eigentlich müssen wir Lehramtsstudierenden ja früh in der Schule Praxiserfahrung sammeln“, erklärt Scholz. „Doch im Moment sieht es nicht danach aus, dass dies möglich ist.“

Von Gabriele Gerner