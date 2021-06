Elze

Noch Monate werden die Elzer auf eine neue Grüngutannahmestelle warten müssen. Bereits seit Februar ist die frühere Stelle In der Horst geschlossen. Auf eine vom örtlichen Landwirt Hemme angebotene neue Fläche an der Verlängerung der Straße Moorheestern konnte sich der Ortsrat jetzt nicht einigen. Die Gemeinde Wedemark lehnte zudem den Bauantrag ab. Die Elzer werden ihre Gartenabfälle also zunächst weiterhin nach Brelingen, Mellendorf, Abbensen oder Bissendorf fahren müssen.

Der Maschinenring in Neustadt am Rübenberge kümmert sich im Auftrag der Aha um die Annahmestellen im Umland. Doch mit einer schnellen Lösung kann Abteilungsleiterin Christine Heins den Nutzern und den Politikern nicht dienen. „Auch das Verfahren für eine kleine Grüngutsammelstelle kann sich zeitlich hinziehen“, weiß sie aus Erfahrung. Seit April 2020 hatte sie für Elze schon nach neuen Flächen gesucht. Denn die Schließung der vorherigen Annahmestelle bei der Landwirtsfamilie Willers im Februar 2021 hatte sich in Vorgesprächen lange angekündigt.

Immer weniger Landwirte kommen infrage

Die neuerliche Suche, nachdem nun auch der in Aussicht genommene Nachfolgeplatz gescheitert ist, läuft. „Wir sind aktuell im Gespräch mit einem Landwirt“, sagte Heins auf Anfrage. „Es ist unser Ziel, eine Sammelstelle in Elze einzurichten. Aber ich kann es nicht versprechen. Es sind viele Faktoren, die abgeklopft werden müssen, und es werden immer weniger Landwirte.“ Man müsse jemanden finden, bei dem die Grüngutannahme auch in die Betriebsabläufe passe.

Diese Kriterien muss eine Grüngutannahme erfüllen Um eine Grüngutsammelstelle einzurichten, macht sich der Maschinenring im Auftrag des Abfallzweckverbands Aha mit klaren Prüfkriterien auf die Suche. Ein infrage kommender Landwirt muss entsprechende Flächen zur Verfügung stellen können. Für den eigentlichen Sammelplatz sind circa 1.500 Quadratmeter erforderlich, damit Nutzerinnen und Nutzer – meist mit Autoanhängern – vernünftig anliefern können. Außerdem benötigen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge des Standortbetreibers ausreichend Platz zum Rangieren und Schreddern der angelieferten Grüngutmengen. Was die Nutzer oft nicht im Blick haben: Der Landwirt benötigt zudem einen Acker zum Verwerten der Grünmasse. Dafür setzt der Maschinenring rund 100 Hektar an, je nach Einzugsgebiet der Annahmestelle. Nicht vorhersehbare Situationen wie in den Corona-Jahren 2020 und 2021 können das Grüngutaufkommen zusätzlich erhöhen – die Menschen widmeten sich intensiver ihren Gärten. Ein geeigneter Sammelplatz darf zudem nicht die Nachbarn beeinträchtigem und wegen des Verkehrsrückstaus nicht an einer Hauptstraße liegen. Außerdem sind Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten ausgeschlossen.

SPD: Verkehr der Anfahrt stört Naherholung

Vorgesehen war die neue Sammelstelle in Verlängerung der Straße Moorheestern. Vor allem diese Zufahrt durch ein Wohngebiet und die Lage in einem Gebiet „mit erheblichem Naherholungswert für die Elzer“ führte Walter Zychlinski als Gründe für die SPD im Ortsrat an, die Planung abzulehnen. Die Zufahrt führe zu einer Ruhebank am Stuckenberg beziehungsweise an der Beeke-Brücke und anschließend an der Großen Beeke entlang. Der Stuckenberg selbst sei zu einem Abenteuerspielplatz für Kinder und Ziel für Kita-Gruppen geworden. Der zu erwartende Verkehr sei damit nicht vereinbar.

Die Wohnstraße Moorheestern verengt sich auf einen Feldweg, den Spaziergänger und Radler gern zur Naherholung nutzen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Der Weg stellt außerdem eine Alltagsroute im erarbeiteten Radwegenetz der Gemeinde Wedemark in Richtung Mellendorf und Bissendorf und zurück dar. Zeitweiliges stark erhöhtes Verkehrsaufkommen und Verschmutzungen erscheinen auch für die Fahrradfahrer problematisch.“ Das vertrage sich nicht mit dem Naherholungscharakter, argumentierte Zychlinski. Zudem mache ein Standort keinen Sinn, bei dem mit dauerhaften Beschwerden zu rechnen wäre.

Baurecht verbietet Fläche Moorheestern

Die Stellungnahme der Gemeinde Wedemark schloss ohnehin aus, dass der Ortsrat dem Standort zustimmen konnte. „Eine Grüngutsammelstelle ist dort baurechtlich explizit verboten und kann folglich deshalb nicht genehmigt werden“, erklärte Rathaussprecher Ewald Nagel. Die Erschließung der Fläche für den Anlieferverkehr sei nicht ausreichend gesichert und damit nicht genehmigungsfähig, meint er auch mit Blick auf den nur drei Meter breiten Weg.

„Darüber hinaus ist dort die Durchfahrt für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kfz verboten. Die erwarteten Grüngutlieferungen fallen nicht unter den dort erlaubten Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr“, führte Nagel an.

Auch die Gemeinde Wedemark verweist darauf, dass die Anfahrt zu einem Standort in Verlängerung der Straße Moorheestern nicht zulässig wäre. Quelle: Ursula Kallenbach

Standort wäre nicht unproblematisch

Die CDU-Fraktion bedauerte die Entscheidung im Ortsrat Elze-Meitze. Sie hätten sich gewünscht, dass der Ortsrat gemeinsam mit allen Beteiligten versucht hätte, Lösungen zu finden, kommentierte das der stellvertretende Ortsbürgermeister Till Reichenbach. Gleichwohl sähen auch die Christdemokraten die Lage als „sicherlich nicht unproblematisch“ an.

Ortsrat ist interessiert an Lösungen vor Ort

Nun ist ein Ortsrat de facto nicht die Regelungsebene für das Errichten einer Grüngutsammelstelle – so nah der Grünabfall den Bürgern auch vor Augen liegt. Das machte Zychlinski auch als Regionsabgeordneter deutlich. „Wir haben aber als ehrenamtliche Kommunalpolitiker ein Vorort-Lösungsinteresse, dem wir nach Kräften auch außerhalb unserer Zuständigkeit nachkommen“, betonte er.

Kein Rasenschnitt an Grüngutannahmestellen Aktuell fällt in Gärten vermehrt Rasenschnitt an. Diesbezüglich appellieren Aha und Maschinenring aktuell an die Nutzer von Grüngutannahmestellen: Rasenschnitt darf dort nicht entsorgt werden. Denn bei der Lagerung der Rasenreste entstehen Gärsäfte, die nicht in das Grundwasser gelangen dürfen. Außerdem werde Zierrasen häufig stark gedüngt und mit chemischen Mitteln behandelt. Auch diese Stoffe würden in den Untergrund und damit in das Grundwasser gelangen. Rasenschnitt lässt sich im heimischen Garten auf dem Komposthaufen entsorgen, heißt es von Aha. Zudem stünden die Wertstoffhöfe in der Region – wie in Bissendorf – kostenfrei zur Verfügung. Aha stellt außerdem im Umland der Region Hannover Biosäcke zur Entsorgung bereit; diese sind aber kostenpflichtig.

Droht wildes Entsorgen?

Das Angebot der Politik jetzt dürfte die Elzer im drittgrößten Gemeindeteil der Wedemark nicht zufriedenstellen: Einen runden Tisch mit Betroffenen habe er vorgeschlagen, sagte Zychlinski. SPD wie CDU im Ortsrat verweisen inzwischen auf die Grüngutannahme in Mellendorf, Brelingen oder Abbensen beziehungsweise auf dem Wertstoffhof in Bissendorf. Unterschiedlich beurteilten die Ortsratspolitiker, wie sehr das Fehlen einer Annahmestelle vor Ort zum illegalen Abladen in der Landschaft führe.

Reichenbach zufolge werden seit der Schließung der Elzer Annahmestelle vermehrt Grüngut und weiterer Müll illegal in der Elzer Feldmark und im Wald entsorgt. Von wilden Entsorgungen sei ihm noch nichts bekannt, sagte hingegen Zychlinski auf Anfrage. Er sähe die Gefahr von solchen vielmehr bei dem abgelehnten Standort am Stuckenberg. In den Schließzeiten einer Annahmestelle dort böte sich das kleine Wäldchen dafür geradezu an.

Von Ursula Kallenbach