Elze

Eine 73 Jahre alte Frau ist in Elze das Opfer von Taschendieben geworden. Diese Art von Straftaten hatten sich in jüngster Zeit in der Wedemark gehäuft. Die Polizei sucht nun die Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Andrea Gottschalk, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war die Seniorin am Dienstag, 25. Januar, in der Zeit zwischen 15 und 15.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Nähe des Bahnhofs Elze unterwegs. Erst an der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihres Portemonnaies mit einer geringen Summe Bargeld sowie persönlichen Papieren.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke