Mellendorf

Erneut ist eine ältere Frau beim Einkaufen in Mellendorf Opfer eines Taschendiebs geworden. Erst im September hatte es mehrere derartige Fälle gegeben. Die 70-Jährige hatte am Dienstag zwischen 14.30 und 15 Uhr in einem Discounter am Burgweg ihre Einkäufe erledigt. Dabei muss ihr der Dieb die Geldbörse samt Geld, zweier EC-Karten und Personalpapieren entwendet haben. Als sie die EC-Karten kurz darauf bei der Bank sperren lassen wollte, stellte sich heraus, dass ein Unbekannter bereits unmittelbar nach dem Diebstahl Geld von beiden Konten abgehoben hatte. Wie er in den Besitz der PIN gekommen war, ist völlig offen. Die Polizei in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter