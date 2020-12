Mellendorf

Auch der Tauchclub Barakuda Mellendorf ist von den gegenwärtigen Corona-Einschränkungen im Sport betroffen. Der Verein hat daher kurzerhand umgeplant und einen Onlinelehrgang für die Jugendgruppen angeboten. „Wer vermisst das Schnorcheltraining im Hallenbad?“, fragt Isabell Schwarz bei einer Videokonferenz in die Runde. Sie ist Tauchlehrerin in der Kinder- und Jugendgruppe von Barakuda Mellendorf. Zehn Finger gehen in die Höhe – hinter den Bildschirmen. Weil der aktive Tauchsport in den vergangenen Wochen nicht im Hallenbad stattfinden konnte, hat die Lehrerin mit dem Onlinekurs nun zumindest die Theorieeinheiten für die Kinder- und Jugendgruppen vermittelt. Neben der Geräte- und Ausrüstungskunde gab es leicht verständliche Einheiten zu Tauchphysik und dem Verhalten beim Tauchen und Schnorcheln.

Landessportbund unterstützt die Idee des Tauchclubs

Damit ist der Tauchclub trotz des Sportverbots weiterhin für die Jugendgruppen mit einem umfangreichen Kursangebot präsent, und auch das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe ist vorhanden. Der Landessportbund Niedersachsen zeigte sich interessiert an dieser neuen Form der Jugendarbeit und unterstützt den Onlinekurs des Tauchclubs. Am Ende des ersten Kurses wurde abgefragt, wer in den kommenden Wochen weiter am Bildschirm das Lernen in Gemeinschaft erleben möchte – und es war nicht verwunderlich, dass zum zweiten Mal alle Finger in die Höhe gingen.

Der Tauchclub Barakuda Mellendorf wurde 1974 gegründet und bietet seinen 70 Mitgliedern eine qualifizierte Tauchausbildung vom Einsteiger bis zum Tauchlehrer an. Besonders engagiert ist der Tauchclub in der Kinder- und Jugendarbeit, die 2019 mit dem August-Schleicher-Preis für erfolgreiche Nachwuchsförderung ausgezeichnet wurde.

Von Stephan Hartung