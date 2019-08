Bissendorf

Es ist zwar kein Jubiläum im klassischen Sinne, aber doch eine runde Sache: Der Tennisclub Bissendorf hat am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Der Sonnabend stand tagsüber ganz im Zeichen von Tennis und Aktionen für die ganze Familie, am Abend folgte der Festakt im Klubhaus. Die Feierlichkeiten klangen am Sonntagmorgen mit dem Katerfrühstück langsam aus.

Am 21. Oktober 1959 hoben zehn Gründungsmitglieder den Verein aus der Taufe. „Das geschah damals unter Federführung von Ewald Hasbach, der auch ein guter Ruderer war“, erinnert sich Hans Hippchen, aktuell stellvertretender Vorsitzender des Clubs. 60 Jahre später ist der Verein mit einer schmucken Anlage und neun Plätzen gut aufgestellt, findet Benno Heinichen. „Mein Wunsch für die Zukunft wäre nur, dass wir die Marke von 400 Mitgliedern erreichen“, sagt der Vorsitzende. Derzeit liegt die Mitgliederzahl laut Pressewart Joachim Peters bei 350, davon 130 Nachwuchsspieler. „Immer wieder bilden wir Jugendliche zu Trainern aus“, betont Peters.

Von Stephan Hartung