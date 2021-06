Wedemark

Nach ihrem ersten Konzert nach dem Ende des Lockdowns bietet die Brelinger Mitte nun auch bis zu den Sommerferien an jedem Wochenende Programm in der Reihe „Kultur unterm Schauer“ an. Veranstaltungsort ist das Gelände an der Hauptstraße 44. Mit „einer Vielfalt an musikalischen Einflüssen“, die von „schwebend“ bis „rockig“ reichen, kündigen die Veranstalter die Gruppe KÄT an. Sängerin und Songwriterin Katharina Hüsch wird von Gitarrist Jan Jakob, Cellist Veit Steinmann und Schlagzeuger Janik Hüsch bei ihren deutschsprachigen Liedern begleitet. Beginn des Konzerts ist am Sonnabend, 12. Juni, um 20.30 Uhr.

Interessierte können sich per E-Mail unter info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten (Name, Vorname, vollständige Anschrift und Telefonnummer) für das Konzert anmelden. Die reservierten Karten liegen am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr am Eingang zur Abholung und Bezahlung bereit. Eine Eintrittskarte kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Lesen Sie auch Brelingen startet mit Live-Musik in die Konzertsaison

Selbstgebackener Kuchen am Sonntag

Einen Tag nach dem Konzert öffnet das Sonntags-Café am 13. Juni erstmals in diesem Jahr. Ab 14.30 Uhr können Gäste ohne Voranmeldung kommen und selbstgebackene Torten kaufen. Die Brelinger Mitte weist darauf hin, dass die Maskenpflicht gilt und die Kontaktdaten hinterlassen werden müssen.Weitere Informationen dazu gibt es auch unter www.brelinger-mitte.de

Ein weiterer Programmpunkt ist das Figurentheater aus Northeim, das am dritten Juni-Wochenende in die Wedemark kommt. Das Gründerehepaar Heiko und Ruth Brockhausen gestaltet die Aufführungen seit mehr als 20 Jahren komplett selbst. Im Stück „Die Regentrude“ nach Theodor Storm versuchen zwei Kinder, das Land von einer Dürre zu befreien, indem sie probieren, die Regentrude aufzuwecken. Das Stück eignet sich für Kinder ab fünf Jahre. Beginn ist am Freitag, 18. Juni, um 16 Uhr.

Es kehrt wieder Leben ein: Der Veranstaltungsort Unterm Schauer liegt an der Hauptstraße 44 in Brelingen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Figurentheater entführt ins Mittelalter

Das Stück „Der Hexenjäger“ von Elifius Paffrath spielt im Mittelalter. Der Magister Melchior von Pauck versucht, Hexen zu überführen – die Spuren führen ihn bis in den Harz. Die Veranstaltung am Sonnabend, 19. Juni, beginnt um 18 Uhr und ist für Kinder ab zehn Jahre gedacht.

Bei den Theaterstücken gilt aufgrund der Kulturförderung der Gemeinde Wedemark ein Kindersonderpreis von 6 Euro. Erwachsene zahlen 12 Euro, Mitglieder des Kulturvereins 8 Euro. Einen Kartenverkauf vor Ort wird es nicht geben. Stattdessen sollen Interessierte die Karten per E-Mail unter info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten (Name, Vorname, vollständige Anschrift und Telefonnummer) bestellen.

Diese Corona-Regeln gelten

Die Brelinger Mitte weist darauf hin, dass auf dem Veranstaltungsgelände auf den Laufwegen eine medizinische Maske getragen werden muss. Außerdem gelten die AHA-Regeln. Aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Verordnungen bittet die Brelinger Mitte darum, sich zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung auf der Website über die geltenden Regeln zu informieren.

Da die Abläufe aufgrund der Hygieneregeln länger als üblich dauern könnten, werden die Gäste gebeten, sich frühzeitig auf dem Gelände einzufinden.

Von Thea Schmidt