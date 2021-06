Wedemark

Geigenmusik und Gesang im Grünen, dazu Klaviermusik und Auftritte eines Komikers: Vier verschiedene Gartenkonzerte an sechs Terminen veranstaltet Nicoleta Ion im Juni und Juli in der Wedemark. Die Pianistin organisiert die Reihe bereits zum dritten Mal – und blickt mit Vorfreude auf die diesjährige Auflage.

„Darauf haben wir alle gewartet“

„Ich habe viel zu organisieren“, sagt Ion im Hinblick auf die Musikabende. Es sei das erste Mal, dass die Konzerte in unterschiedlichen Gärten stattfänden. Für die beiden ersten Auflagen habe das Ehepaar Linne in Bissendorf das Gelände zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahr sind drei der vier Veranstaltungsorte private Grundstücke. Etwa 50 bis 60 Personen erwartet die Pianistin pro Abend. „Endlich wieder Musik vor lebendigem Publikum. Darauf haben wir alle gewartet“, sagt Ion.

Jungstudierende aus Rostock kommen in die Wedemark

Spielen den Auftakt der diesjährigen Gartenkonzerte: die 14-jährige Leandra Constantinescu und der 17-jährige Franz Göbel. Quelle: Maren Kolf/Mirco Dalchow

Den Anfang machen in diesem Jahr die Geigerin Leandra Constantinescu und der Geiger Franz Göbel. Sie spielen am Sonntag, 27. Juni, um 11.30 Uhr im Garten von Editha und Alexander Westmann am Carl-Mangelsdorf-Weg 6 in Wietze. Die erst 14-jährige Constantinescu kommt aus einer Musikerfamilie in Hannover. Seit April ist sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Sie lernt dort bei Christiane Hutcap, ebenso wie Göbel. Der 17-Jährige studiert zudem seit vergangenem Sommer Komposition. In Wietze spielen die beiden Talente Werke von Leclair, Bach, Spohr, Bartok und Sarasate.

Komik und Klavier

Der Komiker und Clown Monsieur Momo will am 3. und 4. Juli das Publikum unterhalten. Er kommt direkt von einer Probe mit dem Circus Roncalli in die Wedemark. Begleitet wird der Komiker von Nicoleta Ion selbst am Hammerklavier.

Monsieur Momo heißt eigentlich Timo Lesniewski. Schon als Kind brachte er gerne Menschen zum Lachen, nach einer Ausbildung zum Erzieher machte er schließlich sein Hobby zum Beruf. Veranstaltungsort ist der Garten von Edeltraut und Jürgen Linne in der Straße Am Heerwege 12 in Bissendorf. Beginn der Auftritte ist an beiden Tagen um 18 Uhr. 

Erst probt er mit dem Circus Roncalli, dann kommt er in die Wedemark: Monsieur Momo. Quelle: privat

Sieben Streiche in der Pfarrscheune

Der Wilhelm-Busch-Projektchor führt die sieben Streiche von Max und Moritz als Singspiel auf. Komponiert hat die Stücke der Hannoveraner Siegfried Strohbach. Der Chor tritt am Freitag, 11. Juli, um 18 Uhr in der Pfarrscheune in Elze an der Wasserwerkstraße 42 auf.

Erstaufführung in der Wedemark

Eine Premiere will das Rote Mond Ensemble aus Leipzig in Mellendorf an der Wedemarkstraße 26A feiern – dem Garten von Veranstalterin Ion. Die Gruppe führt am am 16. und 17. Juli jeweils um 20.30 Uhr das Programm „Les Femmes de Kurt Weill“ auf. Das 2019 gegründete Ensemble will mit seiner Musik unterhalten und zum Nachdenken anregen – und greift dafür die Inhalte der Werke von Kurt Weill aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder auf.

Feiert in Mellendorf die Premiere des Programms "Les Femmes de Kurt Weill": Das Rote Mond Ensemble aus Leipzig. Quelle: Rico Molaro

Das kosten die Tickets

Das Kulturbüro der Gemeinde unterstützt das Programm finanziell. Der Eintritt kostet für Erwachsene, je nach Konzert, zwischen 15 und 30 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen 5 oder 10 Euro Eintritt. Wer zu allen vier Veranstaltungen kommen möchte, kann ein Abo für 80 Euro (Normalpreis) oder 20 Euro (ermäßigt) erwerben. Weitere Informationen zu den Konzerten und zu den Eintrittspreisen gibt es unter www.nicoleta-ion.de/wedemaerker-gartenkonzerte.

Reservierungen sind unter Telefon (0 51 30) 9 68 99 60 oder per E-Mail an kontakt@nicoleta-ion.de möglich.

Von Thea Schmidt