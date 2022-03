Wedemark

In der Wedemark wird weiterhin gegen das Coronavirus geimpft. Das sind die Termine ab Dienstag, 22. März. Auch Kinderimpfungen sind möglich.

Geimpft wird von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg 22. Am Donnerstag steht das Vakzin Novavax zur Verfügung.

Am Sonntag, 27. März, findet ein Kinderimpfen statt. Jungen und Mädchen von fünf bis elf Jahren haben von 10 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle die Möglichkeit zur Immunisierung.