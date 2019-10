Mellendorf

Am letzten Öffnungstag der Saison 2019 am Sonnabend hat der Therapiegarten des Vereins Grüne Stunde in der Wedemark eine hohe Auszeichnung erhalten. Die Einrichtung am Grabenweg 6 in Mellendorf ist – so zeigt es nun ein Schild links am Eingang – für zwei Jahre offizielles Projekt der laufenden Dekade der Vereinten Nationen ( UN) im Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“.

Die UN-Auszeichnung (rechts oben) ist nicht die erste Anerkennung für die Arbeit des Vereins Grüne Stunde im Projekt Therapiegarten. Quelle: Ursula Kallenbach

Damit wird der Therapiegarten als vorbildliches Projekt hervorgehoben, das auf die großen Chancen aufmerksam macht, die eine Natur mit biologischer Vielfalt auch für den sozialen Zusammenhalt bietet. Säen, zupfen, ernten können Besucher des Gartens, aber auch sich austauschen und bei Kaffee und Kuchen klönen. Der barrierefreie Garten richtet sich besonders an Demenzerkrankte, aber auch an alle, die vor Ort mit einem Handicap die Natur und die Begegnung suchen. Als Umweltbeauftragter der Gemeinde Wedemark würdigte René Rakebrandt die Arbeit und dankte auch der Familie Gudehus, die diese Fläche von ihrem Hofgrundstück zur Verfügung gestellt hat. Am ersten Sonnabend im April 2020 öffnet der Therapiegarten wieder seine Pforte.

