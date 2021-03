Mellendorf

Lange ist es relativ ruhig um den Therapiegarten Grüne Stunde in Mellendorf gewesen – der Corona-Pandemie geschuldet. Doch nun soll es wieder losgehen. Mit einem Pflanzenflohmarkt möchte die Einrichtung an der Straße Grabenweg 6 in die Gartensaison starten und damit zu ein wenig Normalität zurückkehren.

Geöffnet wird am Karsonnabend, 3. April, ab 14 Uhr. Die Zahl der Besucher, die gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen, wird – wie schon im vergangenen Jahr – von den Organisatoren geregelt, sagt Corinna Cieslik-Bischof. Deshalb bittet sie die Interessierten um ein wenig Geduld beim Einlass. Der Pflanzenmarkt dauert bis 16.30 Uhr. Cieslik-Bischofs Angaben zufolge lohne sich auch ein späterer Besuch. Neben den derzeit gültigen Abstandsregeln sei auch das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht. Der Eintritt ist frei.

Von Sven Warnecke