Wedemark

Dem Geschick eines Tierarztes hat es ein Bussard zu verdanken, dass sein riskantes Flugmanöver glücklich ausgegangen ist. Der Greifvogel war am Freitag gegen 12.50 Uhr einem Auto, das auf der K 105 aus Dudenbostel in Richtung Oegenbostel unterwegs war, zu nahe gekommen und verfing sich in dem Kühlergrill des Fahrzeugs. Die Fahrerin hielt an und verständigte die Polizei. Diese rief einen Tierarzt zu Hilfe. Dem gelang es, das Tier unverletzt zu befreien, er entließ es in die Freiheit. An dem Auto entstand ebenfalls kein Schaden.

Von Rebekka Neander