Wedemark

Das persönliche Hobby zum Beruf machen – eine gar nicht so ungewöhnliche Idee. Doch mit zarten 15 Jahren ein eigenes Unternehmen zu gründen, dagegen schon. So alt war der Wedemärker Torge Stehr, als er 2019 sein eigenes IT-Unternehmen „Etarix“ mit dem Fokus auf Webseitenprogrammierung gründete.

Schon als Kind hat sich der heute 18-Jährige für Computer und Software interessiert. „In der Grundschule habe ich einen Word-Kurs belegt. 2018 bin ich dann durch eine AG in der Schule an die Programmierung geraten.“ Er schaute sich Videos an, belegte Onlinekurse und entwickelte sein Wissen immer weiter.

Stehr musste Geschäftsfähigkeit einklagen

Bis Stehr dann 2019 auf die Idee kam, sein eigenes Unternehmen zu gründen – mit grade einmal 15 Jahren. „Ich hatte einfach die Idee Webseiten zu gestalten und diese dann an Unternehmen zu verkaufen.“ Doch ganz so einfach war das als Minderjähriger dann doch nicht. „Ich musste erstmal meine Geschäftsfähigkeit einklagen“, erklärt der junge Mann. Seine Eltern hätten ihn immer in seinen Ideen unterstützt – und zu Beginn auch bei der Steuererklärung und beim Aufstellen eines Businessplans geholfen.

Aber woher kommt dieser Ehrgeiz? Ist es trotz Pandemie in diesem Alter nicht spannender Freunde zu treffen? „Ich habe schon immer ein wenig anders getickt und mich für andere Sachen interessiert.“ Schon früh habe er sich Gedanken über seine Zukunft gemacht und andere Prioritäten gesetzt als seine Mitschülerinnen und Mitschüler.

„Streit lässt sich nicht vermeiden“

Im vergangenen Jahr kam Stehrs Schulfreund Luis Nickel dazu. „Torge hatte mich damals gefragt, ob ich dazukommen möchte, aber mir war meine genaue berufliche Richtung noch nicht ganz klar.“ Doch wenige Wochen später änderte sich das und der 18-Jährige sagte zu. Aktuell ist er zwar noch nicht mit eigenen Anteilen an dem Unternehmen beteiligt, doch das soll sich in der Zukunft ändern.

Torge Stehr hat das IT-Unternehmen im Alter von 15 Jahren gegründet. Quelle: Etarix

Ob sich die Freundschaft durch die gemeinsame Arbeit verändert hat? „Nein“, sagt Torge ganz klar. Beide könnten das Private und die Situation im Unternehmen gut trennen. Aber: „Streit lässt sich nicht vermeiden, jeder möchte schließlich seinen Willen durchsetzen“, sagt Nickel.

Die Arbeit als Leidenschaft

Aktuell besuchen Stehr und Nickel die 12. Klasse – Schule, das Abitur im kommenden Schuljahr und ein eigenes Unternehmen. Wie kriegen die beiden jungen Leute das organisiert? „Wir gehen tagsüber in die Schule, anschließend stehen Hausaufgaben an und dann wird noch gearbeitet und eventuell auch Sport gemacht.“ Die Wochenenden stehen dafür ganz im Sinne des Unternehmens. „Da haben wir die Schulsachen komplett beiseite geräumt“, erklärt Stehr.

Und wenn mal ein Familiengeburtstag stattfindet? „Wir haben auch unser Privatleben, wenn es also passt, sind wir natürlich bei solchen Treffen dabei“, erklärt Nickel. Stehr sei sowieso „noch nie so für das Feiern gewesen.“ Auch vor dem Fernseher Serien schauen sei nicht so seins. „Irgendwie fühle ich mich dann schlecht, wenn ich nichts mache“, erklärt er. „Unsere Arbeit ist unsere Leidenschaft. Wir stecken da sehr viel Energie rein.“ Luis hat seit mehr als zwei Jahren eine Freundin an seiner Seite. „Sie versteht das alles vollkommen und sieht auch den Sinn dahinter, dass wir etwas für unsere Zukunft machen.“

„Wir ergänzen uns sehr gut“: Torge Stehr (links) und Luis Nickel, Gründer von Etarix. Quelle: Raphael Michalek

Unternehmen hat bereits einen Kundenstamm

Bei ihrem Unternehmen Etarix haben die beiden Jungunternehmer die Aufgaben aufgeteilt. Stehr ist für die Programmierung zuständig, wogegen Nickel sich um das Management, den Kundenkontakt und das Design kümmert. „Wir ergänzen uns sehr gut“, so Nickel. Das Besondere an Etarix: „Wir programmieren die Webseiten wirklich selbst und haben so alle Möglichkeiten in Design und Funktionalität und können den Kunden einzigartige Seiten designen.“

Mittlerweile haben sich die beiden jungen Unternehmer einen kleinen Kundenstamm aufgebaut. Und der kommt aus allen Bereichen. „Wir haben ein Autohaus dabei, eine Firma aus dem Hunde- und Tiersegment und zum Beispiel einen Personaltrainer“, sagt Stehr. Und ganz nebenbei helfen sie gemeinnützigen Organisationen und Vereinen beim Aufbau einer Onlinepräsenz – und das kostenfrei.

Gründung von Start-Ups in der Zukunft

Aktuell bilden sich die beiden neben der Schule viel weiter. „Wir nehmen dafür an Onlinekursen teil und informieren den anderen dann jeweils“, erklärt Stehr. Nach dem Abitur wollen die beiden jungen Männer in jedem Fall weiter zusammenarbeiten und ihr Unternehmen ausbauen. Allerdings gibt es bereits weitere Pläne: „Wir wollen mehr in Richtung Software, das Unternehmen weiter ausbauen und die Rechtsform vergrößern.“ So soll aus einem Kleinunternehmen eine Gesellschaft werden. Ob und in welchem Bereich die Beiden studieren wollen, ist ihnen noch nicht ganz klar.

Und wo sehen sich Stehr und Nickel in zehn Jahren? „In einer tollen Zusammenarbeit mit Luis, eine weiterhin tiefe Freundschaft und viele wilde Geschäftsideen“, sagt Stehr. Nickel stimmt zu und ergänzt: „Ich sehe mich dann außerdem in einer gut geschaffenen finanziellen Grundlage, mit einem festen Wohnsitz und weiteren Ideen.“ Schließlich seien sie auch offen für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen sowie die Gründung von Start-Ups.

Von Cecelia Spohn