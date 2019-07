Wennebostel

Eine Hubgabel eines Traktors hat am Mittwochmittag in Wennebostel den Aufbau eines Lkw-Sattelaufliegers aufgerissen. Dabei ist ein Schaden von circa 20.000 Euro entstanden.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Wedemärker Kommissariat, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Trecker um 12.40 Uhr die Straße Am Ortberg. Er wollte rechts in die Lindenstraße abbiegen. Dabei fuhr er Bebensees Angaben zufolge langsam an die Einmündung heran. In diesem Moment passierte ein 26-Jähriger mit seinem Lkw die Gabelung: Der Traktor riss den Aufbau des Lastwagens auf.

Die beteiligten Fahrer wurden nicht verletzt.

Von Julia Gödde-Polley