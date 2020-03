Bissendorf

„Lebbe geht weider“ – dieser Spruch von Dragoslav „Stepi“ Stepanović hat es in die Annalen des Fußballs geschafft. Der damalige Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kommentierte so 1992 in einer Pressekonferenz die just im letzten Spiel noch gegen Hansa Rostock verlorene deutsche Meisterschaft.

Und so sehen das auch die Akteure beim SC Wedemark. Aktuell ruht der Spielbetrieb auf allen Plätzen nicht nur in Deutschland, sondern fast auf der gesamten Welt. Ungeachtet dessen muss auch für die Vereine das Leben – „Lebbe“ – weiter gehen, und dazu gehört die Pflege der Rasenflächen.

Vorgängergerät gab nach 15 Jahren auf

Der SC Wedemark habe sich dafür eigens einen neuen Rasenmäher beschaffen müssen, heißt es nun von Vorstandsmitglied Christoph Baumgarten. Das bisher eingesetzte Gerät hatte nach etwa 15 Jahren Betrieb den Dienst quittiert. „Der Platzwart des SC Wedemark, genannt ,Easy’, will sich erst einmal an die neue Technik gewöhnen und so wird die Jungfernfahrt mehr zur Erprobung denn zum harten Arbeitseinsatz“, teilt Baumgarten mit. Fortan zieht der Platzwart, der eigentlich Tristan Weisemann heißt, einsam seine Runden.

Der neue Mäher konnte dank Eigenkapital, einem Zuschuss der Gemeinde Wedemark sowie vereinsinterner Spender angeschafft werden. Im Nahmen des Vorstandes dankte Baumgarten dafür allen Beteiligten. Dies gilt insbesondere den Spendern. Sie seien nach durchgestandener Corona-Krise eingeladen, „sich von der Qualität der jetzt möglichen Platzpflege bei einem Besuch auf der Sportanlage zu überzeugen“, sagt das SC-Vorstandsmitglied.

Von Sven Warnecke