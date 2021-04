Bissendorf

Es müsse dringend gehandelt werden, sagt der Vorsitzende des Turn-Clubs Bissendorf (TCB), Stefan Berthold. Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Bissendorf ist seit Jahren überfällig. In Wedemarks Politik und Verwaltung versandete das Thema jedoch bisher ohne Ergebnis. Dann belegte die Gemeinde die Halle in den Jahren 2015/2016 mit Geflüchteten, nun ist wegen der Corona-Pandemie ohnehin kein Sportbetrieb dort möglich. Droht nun ein Verschieben ohne Perspektive?

„Das Thema ist ja leider schon seit vielen Jahren akut, aber wird doch immer wieder vertagt“, sagt Berthold. Der TCB sehe eine Sanierung oder Reparatur der Mehrzweckhalle als dringend erforderlich an. „Wir würden uns freuen, wenn die Gespräche dazu wieder aufgenommen würden. Der Turn-Club ist gerne Teil der Gespräche und der Lösungsfindung.“ Aus Sicht des Vereins seien unbedingt der Hallenboden sowie die Fenster und Türen zu sanieren. Die eigentlich geplante große Sanierung der Mehrzweckhalle Bissendorf ist seit sieben Jahren in den politischen Gremien nicht mehr angefasst worden.

Ortsrat wartet auf Initiative des Turn-Clubs

Bissendorfs Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann (CDU) will nicht selbst die Initiative ergreifen, obwohl sie das Dauerthema durchaus sieht. Nach ihrem Dafürhalten bräuchte es einen neuen Anstoß aus dem Turn-Club und ein Engagement des Vereins, sagte sie kürzlich auf Anfrage.

Von der Seite sind die Schäden an der Gebäudesubstanz der Bissendorfer Mehrzweckhalle seit Jahren augenfälliger als an der erneuerten Fassade. Quelle: Ursula Kallenbach

De facto liegt in der Bauverwaltung der Gemeinde seit 2014 eine umfangreiche Bestandsaufnahme zum Sanierungsaufwand für die alte Halle aus dem Baujahr 1974 vor. Schon damals kamen die Fachleute zu dem Schluss, dass sich die Außenbauteile in einem extrem schlechten Zustand befinden.

Dabei hatte die Gemeinde im Jahr 2000 die gesamte Dachfläche sanieren lassen und zwei Jahre später die Eingangsfront energetisch saniert und neu gestaltet. Doch alle Mühen waren offenbar vergebens. Die Substanz des Gebäudes sei nach Meinung der Wedemärker Bauverwaltung nicht grundlegend verbessert worden, heißt es aus der Fachabteilung. Auch die Sanitäranlagen, der Hallenfußboden sowie die Hallendecke wurden als „extrem sanierungsbedürftig“ eingestuft. Am Ende stand eine absehbare Sanierungssumme von mehr als 2 Millionen Euro. Die Alternative lautete: Abriss und Neubau einer Ein-Feld-Halle zur Hälfte der Kosten.

Gemeinde geht das Thema nicht an

Der Turn-Club habe sich immer wieder in Gesprächsrunden dazu eingebracht, betont Berthold. Was zuletzt intensiv im Fachausschuss zu Sanierung oder Neubau diskutiert wurde, sei für den Verein nicht überzeugend gewesen. Nach der zeitweisen Umnutzung der Halle zur Unterbringung von Flüchtlingen habe die Aussage der Gemeinde im Raum gestanden, die Sanierung des Gebäudes zu verschieben und nach dem Auszug der Flüchtlinge anzugehen. „Das ist dann aber leider nicht geschehen“, stellt der Vereinschef heute ernüchtert.

Jetzt, in den erneuten Notzeiten in der Corona-Pandemie, hat die Gemeinde die Halle am Mühlenberg wieder zeitweise in Anspruch genommen. „Wir haben dort ein lokales Impfzentrum eingerichtet, in dem 50 Wedemärkerinnen und Wedemärker mit medizinischer Indikation ihre Immunisierung erhalten haben“, teilte die Kommune auf Anfrage mit. Es seien auch Kita-Mitarbeiter und Lehrkräfte dort geimpft worden, bestätigte Gemeindesprecher Ewald Nagel. „Bestimmt wird die Einrichtung noch weiterhin dafür genutzt werden.“

Mehrere Vereine sind betroffen

Tatsächlich sind Berthold zufolge in der Mehrzweckhalle seit längerer Zeit keine Vereine mehr aktiv, da die Gemeinde alle Hallen gesperrt habe. Ehemals hätten aber neben dem Turn-Club Bissendorf etwa der SC Wedemark oder der Tennis-Club Bissendorf dort trainiert. Wegen der Corona-Auflagen würden momentan in Einzelsequenzen oder via Onlinevideokursen noch Judo, Step-Aerobic, Reiten, Voltigieren oder Karate angeboten. Die Nebenräume der Halle – mit einem eigenem Eingang – wurden außerdem regelmäßigen vom Schachverein Freibauer Wedemark genutzt und für Blutspendetermine.

Von Ursula Kallenbach