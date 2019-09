Mellendorf

Das Gymnasium Mellendorf hat einen neuen Leiter: Udo Gremke steht ab sofort an der Spitze der Schule. Das teilte Sebastian Schumacher, Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums, mit. Der Studiendirektor hat am Montag seinen Dienst angetreten. Zuvor war Gremke als ständiger Vertreter am Hannover-Kolleg tätig, heißt es aus dem Ministerium.

Gremke folgt auf Swantje Klapper, die Ende Juli in den Ruhestand gegangen war. Schüler und Lehrer hatten die 63-Jährige vor den Sommerferien offiziell verabschiedet – nach fast 20 Jahren an der Schule.Der Wechsel in der Schulleitung erfolgte nicht nahtlos. Schumacher begründet dies mit einer „erforderlichen Beteiligung zur Benehmensherstellung“. Die Stelle wurde seinen Angaben zufolge im Schulverwaltungsblatt im Januar dieses Jahres ausgeschrieben. Normalerweise dauere ein solches Besetzungsverfahren mehr als ein Jahr. „Hier wurde das Verfahren zügig betrieben“, schreibt der Sprecher auf Nachfrage.

Doch Schüler und Lehrer sind trotzdem nicht ohne Leitung ins neue Schuljahr gestartet: Die stellvertretende Schulleiterin Katrin Meinen hatte die Aufgaben automatisch kommissarisch übernommen.

Von Julia Gödde-Polley