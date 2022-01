Bissendorf

Wegen Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss muss sich nun ein 60 Jahre alter Mann aus Stadthagen verantworten. Mehr noch: Sein Transporter war zudem völlig überladen.

Nach Auskunft von Andrea Gottschalk, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Polizei Wedemark, war der Mann einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstag, 20. Januar, gegen 15 Uhr an der Straße Auf der Haube in Bissendorf aufgefallen, da das Gefährt augenscheinlich zu viel geladen hatte. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass das Fahrzeug gut 1300 Kilogramm zu viel geladen hatte und die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Doch damit nicht genug: Die Polizisten stellten auch fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer saß. Es wurde in der Folge eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Von Sven Warnecke