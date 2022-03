Wedemark

Eine funktionierende Kommunikation mit Menschen aus der Ukraine, die in der Wedemark Schutz suchen, ist derzeit von großer Bedeutung. Sowohl für die Geflüchteten selbst als auch für die reibungslose Abwicklung seitens der Gemeinde ist eine gute Verständigung wesentlich. Dafür sucht die Gemeinde jetzt dringend Personen, die ehrenamtlich dolmetschen können. Bedarf besteht vor allem für Ukrainisch, alternativ ist auch Russisch gefragt.

Schutzsuchende aus der Ukraine durchlaufen bei ihrer Ankunft in der Wedemark eine Prozedur, die notwendig ist, damit sowohl die Gemeinde als auch die Geflüchteten alle relevanten Informationen erhalten und die Rathausmitarbeitenden auf die Bedürfnisse der Schutzsuchenden eingehen können. Um in diesem Prozess möglichst reibungslos zu gestalten und Sprachbarrieren zu vermindern, benötigt die Gemeinde dringend ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die sprachlich vermitteln und begleiten.

Dolmetscher sollen Schutzsuchenden erste Informationen geben

Wer Ukrainisch oder Russisch beherrscht, kann dabei wichtige Unterstützung leisten. Aktuell wird besonders Hilfe gesucht, um Geflüchtete bei der Ankunft willkommen zu heißen und Erstinformationen zu erklären, bei der Registrierung für Leistungsunterbringung zu vermitteln und bei der sozialen Betreuung zu begleiten.

„Wir erleben in der Wedemark eine enorme Solidarität mit Schutzsuchenden aus der Ukraine“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. „Wir schätzen die große Hilfsbereitschaft sehr wert und sind dankbar, dass durch Ehrenamtliche so viel Unterstützungsangebot möglich wird.“

Wer sich engagieren will, kann sich für Interessensbekundung und weitere Informationen beim Team der Freiwilligenagentur im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6, per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de und unter Telefon (05130) 9744511 melden.