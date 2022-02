Bissendorf

Unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine beginnt am Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Bissendorfer St.-Michaelis-Kirche ein ökumenisches Friedensgebet. Pastoralassistent Benedikt Kossmann aus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Mellendorf und Pastor Thorsten Buck von St. Michaelis laden dazu ein, die eigene Sprachlosigkeit in ein Zeichen des Friedens zu verwandeln, gemeinsam zu beten, betroffen zu schweigen und Friedenslichter zu entzünden. Das Friedensgebet findet unter 3G-Bedingungen statt, in der Kirche ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Von Frank Walter