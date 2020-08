Meitze

Matthis Möller klettert an diesem Nachmittag am Gartenzaun des Hauses seiner Eltern hoch und beobachtet die vorbeifahrenden Autos. Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Hamburg, Pinneberg, Kreis Segeberg, Kreis Sigmaringen aus Baden-Württemberg, Nienburg und der Stadt Hannover reihen sich aneinander. „Manchmal habe ich Angst, wenn ich über die Straße gehen muss“, sagt der Siebenjährige. „Ich finde das nicht so cool, dass hier so viele Autos durchfahren.“

Matthis lebt mit seiner Familie in einem Haus an der Dorfstraße in Meitze. Seit Baubeginn auf der Autobahn 7 und den häufigen Staus dort suchen Autofahrer Ausweichrouten. Trotz Hinweisschild „Anlieger frei“ befahren viele verbotenerweise die Straße Neuer Hessenweg. Die Gemeinde Wedemark und die Polizei versuchen, mit verschiedenen Hinweisschildern und weiteren Maßnahmen die Lage in den Griff zu bekommen.

Bei vorbeifahrenden Lastwagen wackelt das Haus

„Manchmal denkt man, man lebt hier mitten an der Autobahn“, sagt Matthis‘ Großmutter Sigrid Gieseking. Immer wieder würden auch Lastwagen jenseits der derzeit erlaubten 7,5 Tonnen über das Kopfsteinpflaster fahren und Lärm verursachen. An diesem Nachmittag ist kein großer Lastkraftwagen dabei. „Wenn die hier durchfahren, dann wackelt das ganze Haus“, berichtet Gieseking. „Wir sind bewusst aufs Land gezogen“, sagt Felix Longardt, der mit seinem Kind auf dem Spielplatz schaukelt. „Vorher haben wir in Hannover an der Vahrenwalder Straße gelebt. Der Verkehr ist hier an der Dorfstraße gefühlt auf demselben Level.“

Links und rechts stehen inzwischen an der Zufahrt zum Neuen Hessenweg Hinweisschilder. Trotz Durchfahrverbot für Autofahrer ohne Anliegen, halten sich viele nicht daran. Quelle: Mark Bode

Die Gemeinde Wedemark schaut allerdings nicht tatenlos zu. „Wir nehmen die Sache sehr ernst“, sagt Jürgen Auhagen, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales. In den vergangenen Tagen hatte er das Aufstellen zusätzlicher Schilder veranlasst. So steht nun ein Hinweisschild auf der Celler Straße, das 200 Meter vor der Kreuzung die bevorstehende Anliegerstraße ankündigt. Wer am Montag noch in den Neuen Hessenweg einbog, konnte nur auf der rechten Seite ein Schild mit Verweis auf Anlieger frei sehen. Nun befindet sich auch eines auf der linken Straßenseite. Am Ende des Gewerbegebietes soll zeitnah die Durchfahrt für Anlieger mit Fahrzeugen von maximal 3,5 Tonnen begrenzt werden. „Die Schilder sind aber noch nicht fertig“, sagt Auhagen.

Navigationsgeräte zeigen Sperrung am Neuen Hessenweg an

Das größte Dilemma sieht der Fachbereichsleiter bei den Navigationsgeräten in den Autos, denen viele Fahrer blindlings folgen würden. Er trug das Dilemma an der Dorfstraße bei der Verkehrsleitzentrale vor. Die habe innerhalb weniger Tage reagiert. Seit Freitagvormittag ist der Neue Hessenweg im System mit dem Vermerk auf eine Sperrung und keine Wendemöglichkeit aufgrund einer Dauerbaustelle bis Dezember 2020 versehen. Navigationssysteme sollten deshalb nicht mehr die Ausweichroute über die Dorfstraße anzeigen. „Wir müssen einige Tage abwarten, wie es sich entwickelt“, sagt Auhagen. „Wir hoffen, dass all die Maßnahmen etwas bringen.“

In Navigationsgeräten wird für die Straße Neuer Hessenweg seit 31. Juli eine Vollsperrung aufgrund einer Baustelle angegeben. Quelle: Mark Bode

Noch am Wochenende zuvor sind diverse Anrufe beim Polizeikommissariat Mellendorf eingegangen. Die Anwohner hätten sich über den massiven Verkehr mitten in Meitze beklagt. „Kollegen hatten sich der Sache angenommen und vor Ort Präsenz gezeigt“, berichtet Frank Bührmann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Polizei in Mellendorf. Die Beamten stellten an der Zufahrt von der Celler Straße zum Neuen Hessenweg Pylonen auf und blockierten die Straße zusätzlich mit ihrem Fahrzeug. „Das war ausnahmsweise mal möglich. Aber aufgrund diverser weiterer Aufgaben können wir das nicht so häufig wiederholen“, sagt Bührmann. Im Ort sorgte es zumindest schnell für Ruhe und einen entspannten Nachmittag.

Interview: Was bedeutet eine Anliegerstraße? Bettina Christoph ist Rechtsanwältin in der Wedemark. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und dazu auch auf Verkehrsrecht spezialisiert. Sie erklärt im Interview, wer eine Straße mit dem Hinweis „Anlieger frei“ benutzen darf. Frau Christoph, wer darf bei dem Schild „Anlieger frei“ durchfahren? Grundsätzlich dürfen Anlieger durchfahren. Anlieger sind Bewohner, Besucher der Anwohner, Lieferanten und Dienstleister, Geschäftskunden und Menschen, die dort ihre Arbeitsstelle haben. Eben Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Durchfahrt haben. Was muss man erklären, wenn man kontrolliert wird? Man muss erklären, dass man mit einem bestimmten Bewohner oder Grundstückseigentümer in Kontakt treten möchte zwecks Besuch oder Termin. Es reicht aus, wenn man die Absicht bekundet, dort jemanden zu besuchen oder eine Praxis oder ein Geschäft aufsuchen möchte. Wenn man zum Beispiel beim Vorbeifahren entdeckt, dass die Zielperson nicht zu Hause ist, kann man berechtigt die Straße weiterfahren. Welche Strafen drohen, wenn man nicht berechtigt ist? Bei der Benutzung einer Anliegerstraße als Abkürzung liegen keine Voraussetzungen vor, die ein Befahren rechtfertigen. Dies gilt auch für Personen, die ohne triftigen Grund dort parken. Wer nicht glaubwürdig darlegen kann, wen er tatsächlich aufsuchen möchte, dem droht ein Bußgeld bis zu 75 Euro. Selbst Radfahrer, die das Verkehrsverbot missachten, müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Verein BLW ist mit Maßnahmen der Gemeinde und Polizei zufrieden

Christoph Chilla vom Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) begrüßt die Maßnahmen der Gemeinde und der Polizei ausdrücklich: „Was sie machen konnten, haben sie gemacht.“ Er macht den einzelnen Autofahrern, die Meitze passieren, keinen Vorwurf: „In der Eile des Gefechts kann man ein Schild übersehen. Nur in dieser Häufigkeit ist das nicht akzeptabel.“ Für ihn kann eine Besserung nur eintreten, wenn Navigationsgeräte tatsächlich nicht mehr die Route durch Meitze anzeigten.

Einige Anwohner fürchten, dass Ruhe wohl erst dann eintreten werde, wenn die Bauarbeiten auf der A 7 voraussichtlich zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sind und sich nicht mehr regelmäßig Staus im Bereich Wedemark bilden. „Wir hoffen auf baldige Besserung“, sagt Björn Wilstermann. Seine Frau lege nach der Arbeit gerne einen Mittagsschlaf ein. „Derzeit ist das oft nicht möglich.“ Viele Meitzer Bürger leiden seiner Ansicht nach sehr unter dem Lärm. „Es gibt ein älteres Ehepaar, das ist nervlich am Ende“, sagt Wilstermann.

Von Mark Bode