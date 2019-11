Gailhof

Ein Transporter-Fahrer hat am Mittwochmittag am Feldweg An der Wietze illegal ein 60-Liter-Fass entsorgt. Eine 40-jährige Spaziergängerin beobachtete den Umweltsünder und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten in dem Behälter Ölreste fest.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Mellendorfer Polizeikommissariat, ereignete sich der Vorfall zwischen 14.20 und 14.24 Uhr zwischen dem Mühlengraben und der Wietze. Der weiße Transporter hielt, ein Unbekannter holte das Fass aus dem Wagen und stellte es auf das Feld. Anschließend fuhr der Transporter davon.

Der Verschluss des Behälters war Wehrs Angaben zufolge offen. „Die Entsorgung von umweltgefährdenden Stoffen außerhalb der vorgesehenen Anlagen stellt eine Straftat dar“, heißt es von der Polizei. Die Beamten brachten das Fass zur Entsorgung zum Wertstoffhof.

Wer kann der Polizei Hinweise zu dem Umweltsünder geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley