Mellendorf

War es ein Unfall oder mutwillige Beschädigung? Dies versucht die Wedemärker Polizei herauszufinden. Ein Autofahrer hatte seinen schwarzen Škoda Fabia zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, auf einem Grundstück an der Kaltenweider Straße in Höhe der Einmündung zur Wedemarkstraße in Mellendorf mit der Front zur Fahrbahn abgestellt. Als er am Sonntagmorgen zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er Kratzer an der Vorderseite.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley