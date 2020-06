Elze/Hellendorf

Die Wedemärker Polizei ermittelt, nachdem Unbekannte es am Wochenende auf zwei Handwerkerfahrzeuge abgesehen und diese aufgebrochen hatten.

Die Unbekannten schlugen am Sonntag in der Zeit von 0 bis 8.30 Uhr die Heckscheibe eines Ford Tourneo ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro. Zudem hinterließen die Randalierer an dem Wagen einen Schaden in Höhe von circa 2500 Euro. Der 49-jährige Fahrzeughalter hatte den Wagen vor dem Aufbruch auf einem Behelfsparkplatz am Mellendorfer Kirchweg in Hellendorf geparkt.

Die Ermittler vermuten, dass ebenfalls in der Nacht zu Sonntag Einbrecher einen VW T5 in Elze aufgebrochen haben. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein, um in das Innere des Handwerkerfahrzeuges zu gelangen. Erbeutet haben die Unbekannten allerdings nichts. Ein 59-Jähriger bemerkte den Schaden an seinem Firmenwagen am Sonntag um 11.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Er hatte das Fahrzeug am Sonnabend um 13 Uhr an der Straße Lange Loh abgestellt. Die Beamten beziffern den Schaden am Auto auf etwa 1500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Das Kommissariat ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte in Mellendorf drei Handwerkerfahrzeuge einer an der Industriestraße ansässigen Firma aufgebrochen. Sie durchsuchten die Wagen nach Diebesgut, wurden aber offenbar nicht fündig.

Von Julia Gödde-Polley