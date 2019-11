Meitze

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, im Forst Rundshorn einen Transporter beobachtet haben. Unbekannte haben dort in der fraglichen Zeit mindestens zehn Kubikmeter Kabelummantelungen, teilweise verpackt in blaue Säcke, abgeladen. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug rückwärts in einen Waldweg gefahren ist und von dort das Material und die Säcke seitlich sowie nach hinten herausgeworfen wurden. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander