Mellendorf

Ein flüchtiger Unfallfahrer hat Kratzer und Dellen am hinteren linken Kotflügel eines geparkten Autos hinterlassen. Gegen dieses ist der Unbekannte am Sonnabend zwischen 11 und 11.45 Uhr in Mellendorf gefahren. Der Unfall ereignete sich am Immergrünweg in Mellendorf –vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Der rote Honda Stream stand zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit der Front zu einem Haus im Wendehammer. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden.

Anzeige

Deshalb bittet das Polizeikommissariat um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler sind unter (05130) 9770 erreichbar.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley