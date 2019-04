Berkhof/Brelingen

Mehrere Verkehrszeichen hat ein Unbekannter beim Abbiegen auf die Autobahn 7 in Berkhof gerammt. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Masten sind nach Angaben eines Sprechers der Wedemärker Polizei „sehr windschief“. Ein unbeteiligter Autofahrer bemerkte dies am Sonntagabend um 23.10 – und informierte die Beamten. Der Unbekannte verursachte den Schaden augenscheinlich beim Abbiegen von der Wieckenberger Straße auf die Autobahn in Richtung Hamburg. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro.

Unfallflucht in Brelingen

Eine weitere Unfallflucht gab es am Karfreitag in Brelingen. Eine Autofahrerin hatte ihren VW Golf zwischen 16.35 und 19.30 Uhr am Fahrbahnrand der Neuen Straße – in Höhe der Einmündung zur Schulstraße – geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte bemerkte sie nach Auskunft des Polizeisprechers vorne auf der Fahrerseite frische Schäden. Diese könnten mutmaßlich von einem weißen Fahrzeug stammen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang unklar.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley