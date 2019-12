Bissendorf-Wietze

Böse Überraschung für einen Autobesitzer: Als er am Sonnabend zu seinem silbernen VW zurückkehrte, den er am Freitagabend an der Straße Am Wietzestrand in Bissendorf-Wietze abgestellt hatte, entdeckte er, dass zwei Reifen zerstochen waren. Unbekannt hatten sich in der Nacht offenbar mit einem spitzen Gegenstand an den beiden Reifen auf der Fahrerseite zu schaffen gemacht.

Bislang hat die Wedemärker Polizei keinen Hinweis auf den Täter. Deshalb suchen die Beamten Zeugen, die etwas beobachtet haben. Das Kommissariat in Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley