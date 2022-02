Elze

In Elze haben Teile einer Baumkrone ein fahrendes Auto getroffen. Der Fahrer überstand die Kollision unverletzt, das Auto wurde allerdings stark beschädigt. Der 55 Jahre alte Fahrer befuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Toyota Aygo die Landesstraße 190 in Richtung Süden, als plötzlich in Höhe der Einmündung der Pappelallee der Baumkronenteil den Kleinwagen traf.

Das Geäst schlug in die Frontscheibe ein, der Mann konnte das Fahrzeug trotz des großen Schrecks sicher zum Stehen bringen. Die Frontscheibe des Fahrzeuges wurde jedoch komplett zerstört, Motorhaube und Spiegel des Fahrzeuges beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden am Kleinwagen auf mindestens 3000 Euro.

Von Frank Walter