Bissendorf-Wietze

Nur durch ihre schnelle Reaktion hat eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Bissendorf-Wietze Schlimmeres verhindert. Eine 83-jährige Autofahrerin war laut Polizei am Mittwochmittag mit ihrem Opel Corsa vom Natelsheideweg in die Straße Kreihnbrink abgebogen – und hatte dabei offenbar die ihr auf dem kombinierten Fuß- und Radweg am Natelsheideweg entgegen kommende 20 Jahre alte Radfahrerin übersehen. Unmittelbar vor dem Zusammenprall sprang die junge Frau beherzt von ihrem Fahrrad und verletzte sich so nur leicht an beiden Beinen. Das Auto und das Fahrrad stießen zusammen, das Fahrrad hat wohl nur noch Schrottwert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3300 Euro. Die 83-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Von Frank Walter