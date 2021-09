Bissendorf

Eine Autofahrerin hat in Bissendorf eine geschlossene Bahnschranke gerammt. Der Schlagbaum in unmittelbarer Bahnhofsnähe wurde beschädigt und brach später auch noch ab.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war die 70 Jahre alte Autofahrerin bereits am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der Scherenbosteler Straße in Bissendorf unterwegs gewesen. Offenbar aus Unachtsamkeit rammte sie die geschlossene Schranke in Fahrtrichtung Scherenbostel. Den Schaden an Auto und Schlagbaum schätzt die Polizei auf 1300 Euro, der Zugverkehr wurde durch die Karambolage laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Offenbar in Folge des Unfalls brach die Bahnschranke in der Nacht zu Sonnabend ab, die Vibrationen oder der Fahrtwind der vorbeifahrenden Züge könnten dabei eine Rolle gespielt haben. Die Polizei erhielt am Sonnabendmorgen Kenntnis davon.

Von Frank Walter