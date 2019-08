Wedemark

Bei einem Unfall hat ein Lastwagen am Donnerstag eine große Menge Tomatenpesto auf der Autobahn 7 bei Wedemark in der Region Hannover verteilt. Der 65 Jahre alte Fahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei die Leitplanke und einen Brückenpfeiler gestreift, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch wurde der Anhänger des Lasters so stark beschädigt, dass ein Teil der Ladung herausfiel: unzählige Gläser gefüllt mit Tomatenpesto. Die rote Soße verschmutzte die Fahrbahn so stark, dass die Aufräumarbeiten noch bis etwa 13 Uhr dauern werden.

Stau mehr als zwölf Kilometer lang

Die A7 sei daher an der Abfahrt Mellendorf in Richtung Hamburg nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Den Polizeiangaben nach wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Krankheitsanfall soll Auslöser für den Unfall gewesen sein.

Zwischenzeitlich war der Stau mehr als zwölf Kilometer lang. Autofahrer sollen vorsichtig an das Stauende bei Altwarmbüchen heranfahren, weil sich schon einige Folgeunfälle ereignet haben. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

Von RND/lni/sbü