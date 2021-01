Mellendorf/Hellendorf

Eine Auseinandersetzung zwischen einer Autofahrerin und einem Rennradfahrer in der Wedemark ist nun zum Fall für die Polizei geworden. Möglicherweise wird der weitere Verlauf auch noch das für die Wedemark zuständige Amtsgericht Burgwedel beschäftigen.

Frau soll nach dem Überholen gebremst haben

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, waren sich der Rennradfahrer und die Autofahrerin bereits am Mittwoch, 30. Dezember, zwischen Mellendorf und Hellendorf in die Quere gekommen. Der Rennradfahrer, ein 46 Jahre alter Mann aus Peine, nutzte dort demnach die Fahrbahn der L190. Das passte augenscheinlich der Autofahrerin nicht, einer 57-Jährigen aus der Wedemark. Beide sollen während der Fahrt wild gestikuliert, die Frau zudem gehupt haben.

Das wäre allein noch kein Fall für die Polizei gewesen. Doch die Autofahrerin ließ nicht locker. Die Frau soll den Rennradfahrer überholt und dann ihren Wagen abrupt abgebremst haben. Der Rennradfahrer konnte seine Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig verringern. Er fuhr mit solcher Wucht auf das Auto auf, dass der Fahrradrahmen riss. Beim Aufprall verletzte er sich am Kinn, einen Sturz auf die Fahrbahn konnte der Mann jedoch abwenden.

Polizei ermittelt

Nach dem Unfall hielten die beiden Kontrahenten laut Polizei an und stritten weiter, wer wohl im Recht sei. Die Autofahrerin alarmierte die Polizei. Diese konnte die Schreierei der Streithähne während des kurzen Telefonats live miterleben. In der Konsequenz des Unfalls sieht sich nun die Autofahrerin einem Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung gegenüber.

Zur konkreten Radwegsituation vor Ort konnte der Polizeisprecher am Sonntag nicht Stellung nehmen, aber zur grundsätzlichen Regelung. Wo ein regulärer Radweg vorhanden sei, gelte für diesen auch eine Benutzungspflicht. Dass Rennradfahrer davon ausgenommen seien, sei ein Gerücht, dass sich hartnäckig halte. Anders stehe es jedoch bei der Beschilderung „Gehweg – Radfahrer frei“: Da dürfe ein Radfahrer auch die Fahrbahn benutzen.

Von Frank Walter