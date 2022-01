Mellendorf

Bereits am vergangenen Montag, 17. Januar, hat ein Unbekannter zwischen 9 und 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Audi A6 auf dem Supermarktparkplatz am Burgweg in Mellendorf demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Täter.

Der Schaden an dem Audi in Höhe von etwa 200 Euro ist nach Polizeiangaben offenbar ein Ein- oder Ausparken entstanden. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke