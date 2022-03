Mellendorf

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Burgweg in Mellendorf ist es am Sonnabend zwischen 18.05 und 19.10 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug einen neben ihm stehenden Mercedes, indem er die Tür seines eigenen Fahrzeuges gegen die vordere Beifahrertür des Mercedes stieß. Es entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro, der Verursacher flüchtete. Zeugen sollen sich mit der Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770, in Verbindung setzen.