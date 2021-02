Brelingen

Ein Autofahrer hat zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 8.15 Uhr, einen an der Hauptstraße in Brelingen geparkten Kia Picanto beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Kia, der in Höhe der Hausnummer 13 stand, ist der Außenspiegel auf der linken Seite beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Mellendorfer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sebastian Stein