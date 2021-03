Duden-Rodenbostel/Abbensen

Der Wache in Mellendorf ist am Sonntag gegen 19.40 Uhr ein Unfall auf der Kreisstraße 105 gemeldet worden. Als die Beamten kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen, entdeckten sie zwar einen demolierten Mercedes A-Klasse, der in einer Rechtskurve von der Fahrbahn – der Ortsdurchfahrt in Dudenbostel – abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Vom Fahrer indes fehlte jede Spur.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten seine Kollegen allerdings Glück. Bei der Unfallaufnahme erschien ein junger Mann und gab ihnen den entscheidenden Tipp auf den Verursacher. „Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um einen 35-Jährigen aus der Wedemark handelt, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist“, berichtet der Ermittler.

Unfallfahrer ist für die Polizei kein Unbekannter

Der Mann aus Abbensen sei kein Unbekannter, so Bebensee weiter. „Gegen den 35-Jährigen hatte die Polizei Mellendorf in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.“ Der Wedemärker sei zuletzt am vorvergangenen Wochenende aufgefallen. Dabei war er direkt vor einem Streifenwagen gefahren – in Schlangenlinie. Er wurde gestoppt. Die angeordnete Blutprobe fiel positiv auf den Test auf Betäubungsmittel aus.

Im jüngsten Fall suchten die Polizisten den Mann noch am Sonntagabend in Abbensen auf. „Da der Verdacht bestand, dass er den Verkehrsunfall und die anschließende Unfallflucht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln begangen hatte, wurden ihm zwei Blutproben entnommen“, berichtet Bebensee.

Ermittler leiten gleich drei Verfahren gegen Abbenser ein

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mercedes dem Mann gar nicht gehört – das Auto war nur gemietet. Ausgeliehen hatte es laut Bebensee ein Bekannter des 35-Jährigen. Ob gegen diesen Mieter ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wird, prüfen die Ermittler noch. Den Schaden an der A-Klasse beziffert der Polizist auf etwa 3500 Euro. Gegen den Abbenser wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Unfallflucht ermittelt.

Von Sven Warnecke