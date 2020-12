Mellendorf

Aufgrund vieler Aktionen und Projekte ist die Arbeitsgruppe Südheide von Unicef auch in der Wedemark bekannt. Zum Jahresende gibt es eine gute Nachricht für die Arbeitsgruppe, die an der Organisation eines Solidaritätslaufs beteiligt war. An der bundesweiten „Lauf-Challenge“ zugunsten des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos nahmen viele Menschen teil.

Mit Start in Deutschland ging es durch Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien, die Türkei und Griechenland – natürlich nur symbolisch. Ziel war es, so viele freiwillige Läufer zu finden, dass die 2600 Kilometer bis zur Insel insgesamt zurückgelegt werden konnten. Jeder Läufer konnte pro gelaufenem Kilometer eine Spende vornehmen. Die genaue Teilnehmerzahl, auch aus der Wedemark, sowie die erreichte Spendensumme stehen noch nicht fest.

Anzeige

Klar ist jedoch: Das Unicef-Zentrallager in Kopenhagen kann aufgrund vieler Spenden große Mengen an Hilfsgütern nach Lesbos schicken.

Von Stephan Hartung