Mellendorf

Wegen der Corona-Pandemie sind die Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Die engagierten Helfer der Unicef-Arbeitsgruppe Südheide, die dort in den Vorjahren Grußkarten verkaufen konnten, haben nun neue Vertriebswege organisiert. Grußkarten zu versenden sei eine gute Möglichkeit, um Kontakt zu den wichtigsten Menschen zu halten. Zugleich hilft jede Grußkarte Unicef bei der weltweiten Arbeit für Kinder in Not.

Hier gibt es die Lindenberg-Karten zu kaufen

Zum Repertoire gehört etwa auch eine Grußkarte mit einem Motiv von Rocksänger Udo Lindenberg. In der Wedemark sind die Unicef-Karten erhältlich bei Martina Masur Schreibwaren, Mellendorfer Straße 1a in Bissendorf, sowie in Mellendorf in der Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde 5. Möglich ist auch eine Bestellung unter Telefon (0 51 30) 3 76 76 18 oder nach einer E-Mail an info@suedheide.unicef.de sowie im Unicef-Büro, Am Freizeitpark 2a, vor dem Ice House.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung