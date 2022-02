Wedemark

Weil er zwei Scheinselbstständiger beschäftigt hat, wurde ein 47-jähriger Mann vom Amtsgericht Burgwedel nun zu einer Geldstrafe verurteilt. Der gebürtige Moldawier hatte eine Firma für Baunebentätigkeiten in der Wedemark betrieben. In der Zeit von Juli 2018 bis Mai 2020 soll er dort zwei Scheinselbstständige beschäftigt und dadurch rund 43.000 Euro veruntreut haben.

Angeklagter bestreitet die Tat

Formal soll er die beiden Männer als Subunternehmer angestellt haben. Allerdings sollen diese weisungsgebunden und somit scheinselbstständig gewesen sein – so der Tatvorwurf. Der Angeklagte bestritt die Tat. Er sei mit den Taten, die ihm zur Last gelegt werden, nicht einverstanden, so übersetzte es eine hinzugezogene Dolmetscherin.

Auf die Männer aufmerksam geworden war der Angeklagte damals durch einen Bekannten, der selber in diesem Bereich als Selbstständiger tätig war. Der Bekannte hatte die beiden Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen können und sie an den Angeklagten verwiesen. Dieser wiederum hatte genug Arbeit für die beiden, die seiner Ansicht nach aber Kleinunternehmer waren und auf eigene Steuernummern arbeiteten.

Urteil ist rechtskräftig

Für Richter Michael Siebrecht dagegen war klar, dass es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelte. Das bestätigte sich auch durch eine vorangegangene Vernehmung eines der beiden Männer. In dieser hatte er angegeben, dass sie immer nur Aufträge vom Angeklagten bekommen hätten. Der Empfänger der Rechnungen sei ausschließlich der Angeklagte gewesen. Zudem würden sie über kein eigenes Werkzeug oder gar ein Büro verfügen. Für Siebrecht war die Sache eindeutig: Es handele sich um Arbeitnehmer und folglich auch um Scheinselbstständigkeit.

Der Richter verurteilte den Angeklagten schließlich wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe von insgesamt 4500 Euro. Zudem muss er die 43.000 Euro nicht geleistete Sozialabgaben nachzahlen. Der Angeklagte kündigte bereits während der Sitzung an, keinen Einspruch einzulegen. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Von Cecelia Spohn