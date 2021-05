Hellendorf/Meitze

Feiernde Jugendliche und Heranwachsende auf Vatertagstour, dazu Alkoholkonsum, der enthemmt und die Abstands- und Hygieneregeln vergessen lässt – das passt überhaupt nicht in die Corona-Zeit. Die Gemeinde Wedemark wird deshalb auch in diesem Jahr eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Himmelfahrtstag, 13. Mai, rund um die Brücke über die Große Beeke zwischen Hellendorf und Meitze gilt. Verboten werden damit Alkoholkonsum und der Betrieb von Musikanlagen. Die verschärften Regeln gelten von Donnerstag, 6 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, zusätzlich zur Corona-Verordnung des Landes. Rechtskräftig werden die Auflagen mit der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung.

In den Jahren bis 2020 hatte sich der Bereich um die Brücke am Himmelfahrtstag zu einem beliebten Treffpunkt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt. Dabei handelte es sich nicht ausschließlich um kleinere Gruppen von Freunden, sondern in zunehmendem Maße auch um große Runden, die sich mal spontan, mal über Aufrufe in sozialen Netzwerken an der Brücke über der Großen Beeke versammelten.

Dabei stellten die Behörden regelmäßig einen erhöhten Alkoholkonsum fest. In der Folge kam es zu Pöbeleien auch gegen unbeteiligte Dritte, zu Randale, Gegröle, zum lautem Abspielen von Musik und sogar Körperverletzungen. Immer wieder mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Zurück blieben oftmals Glasflaschen und anderer Müll, was eine aufwendige Reinigung erforderte.

Verboten sind hochprozentiger Alkohol und laute Musik

Da die Maßnahmen im vergangenen Jahr deutlich Wirkung gezeigt haben, erlässt die Gemeinde Wedemark auch in diesem Jahr eine Allgemeinverfügung, die Alkohol mit mehr als 15 Volumenprozent an dem Treffpunkt verbietet. Außerdem ist es nicht erlaubt, in dem festgelegten Bereich Musik aus Beschallungsanlagen abzuspielen.

Die Gemeinde Wedemark werde gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Vorgaben am Himmelfahrtstag vor Ort und darüber hinaus kontrollieren, kündigte Gemeindesprecher Ewald Nagel an. „Natürlich greifen zudem die Regeln der gültigen Corona-Verordnung des Landes.“

