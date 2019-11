Bissendorf

„Reading the air – Arbeiten aus und auf Papier und anders“ heißt die Ausstellung der Künstlerin Vera Burmester. Sie zeigt ihre neuen Arbeiten ab Sonntag, 10. November, im Imago Kunstverein in Bissendorf. An diesem Tag startet die Ausstellung um 12.15 Uhr mit einer Vernissage, bei der Wilfried Köpke ein...